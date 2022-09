Biden e outros líderes mundiais expressam preocupação com rainha

Por meio de seu porta-voz, o secretário-geral da ONU, António Guterres, também afirmou que seus pensamentos estão com a rainha

Líderes mundiais expressaram nesta quinta-feira (8) preocupação com a saúde da rainha Elizabeth 2ª, depois que seus médicos divulgaram um alerta e a família real foi chamada para ficar com ela na Escócia.

O presidente dos EUA, Joe Biden, disse por meio do porta-voz da Casa Branca que foi informado sobre a situação de saúde de Elizabeth e que seus pensamentos estão com ela e sua família. “Os pensamentos dele e da primeira-dama estão solidamente e diretamente com a rainha e sua família hoje”, disse John Kirby a repórteres.

O primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, também se manifestou, dizendo que seus pensamentos “e os de canadenses em todo o país estão com Sua Majestade a rainha Elizabeth 2ª neste momento”. “Desejamos a ela tudo de bom e enviamos nosso melhor para a família real”, completou.

Para a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, a rainha “representa toda a história da Europa “. “Ela sempre nos deu estabilidade e confiança, mostrou uma imensa coragem e é uma lenda, aos meus olhos”, declarou.

Por meio de seu porta-voz, o secretário-geral da ONU, António Guterres, também afirmou que seus pensamentos estão com a rainha, sua família e o povo do Reino Unido neste momento.