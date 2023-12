Líderes do Senado dos EUA afirmam que não haverá mais ajuda para a Ucrânia em 2023

“Ao logo do restante do ano, os negociadores do Senado e o governo seguirão trabalhando de boa-fé para finalizar o acordo”

Os líderes democrata e republicano do Senado dos Estados Unidos disseram nesta terça-feira (19) que Washington não poderá aprovar um novo pacote de ajuda para a Ucrânia antes do final do ano, enquanto os dois partidos continuam buscando um compromisso.

“Enquanto os negociadores trabalham nos assuntos pendentes, esperamos que seus esforços permitam ao Senado tomar medidas rápidas […] no início do novo ano”, indicaram o democrata Chuck Schumer e o republicano Mitch McConnell em um comunicado conjunto. “Ao logo do restante do ano, os negociadores do Senado e o governo seguirão trabalhando de boa-fé para finalizar o acordo”.

