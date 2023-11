Lewandowski e Lula se encontram na Arábia Saudita em meio a debate sobre sucessão no Ministério da Justiça

A reunião ocorre em meio a debates sobre a sucessão no Ministério da Justiça após a indicação do atual comandante da pasta, Flávio Dino, para o STF

MÔNICA BERGAMO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski encontrou o presidente Lula (PT) nesta terça (20) em Riad, capital da Arábia Saudita.

A reunião ocorre em meio a debates sobre a sucessão no Ministério da Justiça após a indicação do atual comandante da pasta, Flávio Dino, para o STF.

Muito próximo do presidente, Lewandowski é um dos cotados para assumir o ministério no governo Lula.

A ministra do Planejamento, Simone Tebet, o senador Jaques Wagner (PT), o advogado Marco Aurélio de Carvalho, do grupo Prerrogativas, e o advogado-geral da União, Jorge Messias são outros nomes apontados para o lugar de Dino.

Lewandowski preside atualmente o Conselho Jurídico da Confederação Nacional da Indústria (CNI) e faz parte da comitiva de empresários que acompanha Lula.

O presidente deu início a uma série de viagens a nações do Oriente Médio para selar parcerias de investimentos.

Depois de Riad, o petista vai visitar o Qatar e Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, para participar da 28ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, a COP28.

A viagem terminará na Alemanha, onde Lula terá uma série de encontros com membros do governo do premiê Olaf Scholz.