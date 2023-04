Kim Jong Un ordena lançamento do primeiro satélite espião norte-coreano

Kim deu instruções na terça-feira (18) para “garantir que o primeiro satélite de reconhecimento militar concluído em abril seja lançado na data planejada”

O ditador da Coreia do Norte, Kim Jong Un, afirmou que o país concluiu a construção de seu primeiro satélite de espionagem militar e autorizou o lançamento do aparelho, informou a imprensa estatal.

Kim pediu aos funcionários da Administração de Desenvolvimento Aeroespacial Nacional, que “estabeleçam com firmeza as capacidades de coleta de inteligência por satélite, com a presença de vários satélites de reconhecimento em diferentes órbitas”.

As fotografias divulgadas pela imprensa estatal mostram uma visita de Kim à agência espacial com sua filha. Os textos, gráficos e monitores observados pelo dirigente foram borrados em algumas imagens.

O anúncio foi feito uma semana após o regime de Pyongyang reivindicar o lançamento de um novo míssil balístico intercontinental de combustível sólido, o que representa uma grande avanço em seu programa armamentista, proibido por sanções internacionais.

Os analistas explicam que a produção de mísseis intercontinentais se sobrepõe, em parte, à tecnologia de lançamento aeroespacial.

O desenvolvimento de satélites de reconhecimento militar foi um dos principais projetos de defesa apresentados por Kim em 2021.

Na terça-feira, ele afirmou que conseguir esta tecnologia era uma “tarefa prioritária que deve ser concluída de forma indispensável”, contra o que ele considera ameaças e agressões dos Estados Unidos e da Coreia do Sul.

Em dezembro de 2022, a Coreia do Norte anunciou que executou um “importante teste final” para o desenvolvimento do satélite e afirmou que o mesmo estaria concluído em abril.

Na época, analistas sul-coreanos expressaram dúvidas sobre o teste e destacaram a qualidade ruim das imagens em preto e branco divulgadas por Pyongyang que, teoricamente, foram feitas por um satélite.

O isolado país comunista não divulgou uma data para o lançamento do satélite.

