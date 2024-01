Justiça dos EUA libera documentos sobre o caso Jeffrey Epstein

Os documentos provavelmente decepcionaram os detetives da internet, já que o plano de divulgação da documentação alimentou rumores de uma “lista de clientes”

Dezenas de documentos judiciais anteriormente sigilosos relacionados a Jeffrey Epstein se tornaram públicos nesta quarta-feira, 3, enquanto um tribunal divulga mais registros de um processo de anos ligado ao financista. Os documentos provavelmente decepcionaram os detetives da internet, já que o plano de divulgação da documentação alimentou rumores de uma “lista de clientes” ou de “coconspiradores”. Na verdade, a juíza que fez a liberação escreveu em dezembro que estava ordenando a divulgação dos registros porque muitas das informações contidas neles já são de conhecimento público.

Os primeiros 40 dos cerca de 250 documentos que se espera que em algum momento sejam divulgados mencionam em grande parte figuras cujos nomes já eram conhecidos, incluindo amigos importantes de Epstein e vítimas que falaram publicamente.

Antes da divulgação oficial dos registros, informações falsas sobre o seu conteúdo correram solta nas redes sociais. Os usuários alegaram erroneamente que o nome do apresentador Jimmy Kimmel poderia aparecer, estimulados por uma piada que o quarterback do New York Jets, Aaron Rodgers, fez na terça-feira no The Pat McAfee Show da ESPN. Kimmel disse em uma resposta no X, antigo Twitter, que nunca conheceu Epstein e que “as palavras imprudentes de Rodgers colocaram minha família em perigo”.

Quem é Jeffrey Epstein?

Milionário conhecido por se associar a celebridades, políticos, bilionários e estrelas acadêmicas, Epstein foi inicialmente preso em Palm Beach, Flórida, em 2005, depois de ter sido acusado de pagar uma menina de 14 anos para fazer sexo.

Dezenas de outras meninas menores de idade descreveram abusos sexuais similares, mas os promotores acabaram permitindo que o financiador se declarasse culpado em 2008 de uma acusação envolvendo uma única vítima. Ele cumpriu 13 meses em um programa de liberação de trabalho na prisão.

Alguns famosos conhecidos abandonaram Epstein depois de sua condenação, incluindo os ex-presidentes dos Estados Unidos Bill Clinton e Donald Trump, mas muitos seguiram o apoiando. Epstein continuou misturando-se com os ricos e famosos durante mais uma década, muitas vezes por meio de trabalho filantrópico.

Reportagens do jornal Miami Herald renovaram o interesse no escândalo, e os promotores federais de Nova York acusaram Epstein em 2019 de tráfico sexual. Ele se suicidou na prisão enquanto aguardava o julgamento.

O procurador dos EUA em Manhattan processou então Ghislaine Maxwell, ex-namorada de Epstein, por ajudar a recrutar suas vítimas menores de idade. Ela foi condenada em 2022 e cumpre pena de 20 anos de prisão.

Sobre o que são os documentos?

Os documentos abertos fazem parte de um processo de 2015 movido contra Ghislaine por uma das vítimas de Epstein, Virginia Giuffre. Ela é uma das dezenas de mulheres que processaram Epstein dizendo que ele as abusou em suas casas na Flórida, em Nova York, nas Ilhas Virgens dos EUA e no Novo México.

Virginia disse que no verão em que completou 17 anos ela foi atraída de um emprego como atendente de spa no clube Mar-a-Lago de Trump para se tornar uma “massagista” de Epstein – um trabalho que envolvia a realização de atos sexuais

Virginia também relatou que ela foi pressionada a fazer sexo com homens do ciclo social de Epstein, como o príncipe Andrew do Reino Unido, o ex-governador de New México Bill Richardson o ex-senador dos EUA George Mitchell e o bilionário Glenn Dubin, entre outros. Todos esses homens alegaram que as acusações eram invenção.

Ela também resolveu uma ação judicial contra príncipe Andrew em 2022. No mesmo ano, a mulher retirou uma acusação que ela fez contra o ex-advogado de Epstein, o professor de Direito Alan Dershowitz, dizendo que ela poderia “ter cometido um erro” em identificá-lo como um abusador.

O processo de Virginia contra Ghislaine foi resolvido em 2017, mas o Miami Herald foi ao tribunal para acessar os documentos judiciais inicialmente arquivados sob sigilo, incluindo transcrições de entrevistas que os advogados fizeram com possíveis testemunhas. Cerca de 2 mil páginas foram liberadas pelo tribunal em 2019. Documentos adicionais foram desclassificados em 2020, 2021 e 2022.

O lote atualmente divulgado contém cerca de 250 registros de seções que foram ocultadas ou totalmente lacradas devido a preocupações com os direitos de privacidade das vítimas de Epstein e de outras pessoas cujos nomes surgiram durante a batalha legal, mas não eram cúmplices de seus crimes. Apenas cerca de 40 desses documentos foram divulgados na quarta-feira. Mais serão lançados nos próximos dias.

O que se pode esperar desses documentos?

A juíza distrital dos Estados Unidos Loretta A. Preska, que avaliou os documentos para decidir o que seria desclassificado, disse em dezembro que ela estava ordenando a liberação dos registros porque muitas das informações contidas neles já são públicas. Alguns registros foram divulgados, parcial ou totalmente, em outros processos judiciais.

As pessoas citadas nos registros incluem muitos dos acusadores de Epstein, membros de sua equipe que contaram suas histórias aos jornais, pessoas que serviram como testemunhas no julgamento de Ghislaine, pessoas que foram mencionadas de passagem durante os depoimentos, mas não foram acusadas de nada obsceno, e pessoas que investigaram Epstein, incluindo promotores, um jornalista e um detetive de polícia.

Há também nomes em negrito de figuras públicas conhecidas por terem se associado a Epstein ao longo dos anos, mas cujas relações com ele já foram bem documentadas em outros lugares, disse o juiz. Um deles é Jean-Luc Brunel, um agente de modelos francês próximo de Epstein que aguardava julgamento sob a acusação de ter estuprado meninas menores de idade quando se suicidou em uma prisão de Paris em 2022. Virginia estava entre as mulheres que acusaram Brunel de abuso sexual. Seu nome apareceu nos documentos divulgados na quarta-feira.

Clinton e Trump levam em consideração os autos do tribunal, em parte porque Virginia foi questionada pelos advogados de Maxwell sobre imprecisões nas histórias dos jornais sobre seu tempo com Epstein. Uma história citou-a dizendo que andou de helicóptero com Clinton e flertou com Trump. Virginia disse que nenhuma dessas coisas realmente aconteceu. Ela não acusou nenhum dos ex-presidentes de irregularidades.

A juíza disse que alguns nomes deveriam permanecer ocultados nos documentos porque identificariam pessoas que foram abusadas sexualmente

Quando o resto dos documentos se tornará público?

A juíza não definiu uma meta para quando todos os documentos deverão ser tornados públicos, mas espera-se que mais documentos cheguem nos próximos dias.

