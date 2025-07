Julio Cesar Chávez Jr. é preso nos EUA por problemas com o visto e será deportado para o México

Los Angeles, 03 (AE) – O boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. foi preso por ultrapassar o prazo de validade do seu visto e mentir em um pedido de ‘green card’ e será deportado para o México, onde enfrenta acusações de crime organizado, informaram autoridades federais dos Estados Unidos nesta quinta-feira.

A prisão ocorreu cinco dias após o ex-campeão dos médios perder uma luta contra o influenciador digital que virou boxeador Jake Paul em Anaheim, Califórnia. O Departamento de Segurança Interna (DHS) afirmou que as autoridades determinaram que Chávez deveria ser preso em 27 de junho, um dia antes da luta. Não ficou claro por que esperaram dias para agir após o evento de grande repercussão.

O boxeador de 39 anos, de acordo com seu advogado Michael Goldstein, foi detido na quarta-feira por um grande número de agentes federais enquanto pilotava uma motocicleta em frente à sua casa no bairro nobre de Studio City, em Los Angeles, perto de Hollywood. “As alegações atuais são ultrajantes e simplesmente mais uma manchete para aterrorizar a comunidade”, disse Goldstein.

Muitas pessoas no sul da Califórnia estão nervosas com o aumento das prisões por imigrantes, o que levou a protestos e ao envio de tropas da Guarda Nacional e da Marinha dos EUA para o centro de Los Angeles.

Goldstein não sabia onde Chávez estava detido até a manhã desta quinta-feira, mas disse que ele e seu cliente deveriam comparecer ao tribunal na segunda-feira em conexão com acusações anteriores de porte de arma.

Antes de sua luta contra Paul no sábado, Chávez havia lutado apenas uma vez desde 2021, tendo caído em inúmeros níveis durante uma longa carreira no boxe, conduzida à sombra de seu pai, Julio César Chávez, um dos atletas mais amados da história mexicana e membro do Hall da Fama Internacional do Boxe, que conquistou campeonatos em três categorias de peso.

O filho, que lutou contra o vício em drogas durante grande parte de sua carreira, foi preso repetidamente. Em 2012, ele foi condenado por dirigir embriagado em Los Angeles e sentenciado a 13 dias de prisão. Em janeiro de 2024, foi preso sob acusação de porte ilegal de arma. A polícia afirmou que ele possuía dois rifles. Posteriormente, foi liberado mediante o pagamento de fiança de US$ 50 mil e com a condição de se internar em uma clínica residencial para tratamento de dependência química. O caso ainda está pendente, com Chávez relatando seu progresso regularmente.

Ele dividia seu tempo entre os dois países. Oficiais de Imigração e Alfândega detiveram Chávez por ter ultrapassado o prazo de validade de um visto de turista com o qual ele entrou nos EUA em agosto de 2023 e que expirou em fevereiro de 2024, informou o Departamento de Segurança Interna.

A agência também afirmou que Chávez apresentou diversas declarações fraudulentas ao solicitar residência permanente em 2 de abril de 2024, com base em seu casamento com uma cidadã americana, Frida Muñoz. Ela é mãe de uma neta do chefão do Cartel de Sinaloa, Joaquin “El Chapo” Guzman, que está preso.

Autoridades americanas disseram que ele é considerado afiliado ao poderoso Cartel de Sinaloa, responsabilizado por uma parcela significativa da violência relacionada às drogas no México.

O Serviço de Cidadania e Imigração dos EUA (SIC) alertou o Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) sobre Chávez em 17 de dezembro, afirmando que ele “é uma grave ameaça à segurança pública”, e mesmo assim ele foi autorizado a retornar ao país sem visto em 4 de janeiro, sob o governo Biden, informou a agência.

A Procuradoria-Geral do México informou que um mandado de prisão contra “Julio C” foi emitido no México em março de 2023 em uma investigação sobre alegações de crime organizado e tráfico de armas, e que o México iniciou o processo de extradição na quinta-feira.

Um agente federal que falou sob condição de anonimato por não estar autorizado a falar publicamente sobre o assunto confirmou à Associated Press que “Julio C” é Chávez. O agente se recusou a explicar por que Chávez não foi preso anteriormente no México, apesar de ter viajado entre os dois países diversas vezes.

Apesar de ser amplamente criticado por sua falta de dedicação ao esporte, Chávez ainda atingiu seu auge. Ele conquistou o título dos médios do Conselho Mundial de Boxe (WBC) em 2011 e o defendeu três vezes. Chávez dividiu o ringue com os grandes nomes da geração, Canelo Álvarez e Sergio Martínez, perdendo para ambos.

Chávez afirmou estar limpo para a luta contra Paul. Ele parecia estar em sua melhor forma em anos enquanto se preparava para a luta.

Chávez disse em uma entrevista ao Los Angeles Times antes de sua luta contra Paul que ele e seus treinadores ficaram abalados com as prisões da imigração. “Há muitas pessoas boas, e vocês estão dando à comunidade um exemplo de violência”, disse Chávez. “Depois de tudo o que aconteceu, eu não gostaria de ser deportado.”

Estadão Conteúdo