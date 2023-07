Jornalista desaparecido é encontrado morto no México

Segundo a imprensa local, ele estava aparentemente com as mãos amarradas e embrulhado em sacos plásticos

O corpo de Luis Martín Iñiguez, correspondente do jornal La Jornada que estava desaparecido, foi encontrado neste sábado, com sinais de violência, no estado mexicano de Nayarit, informou a promotoria local.

“O corpo foi encontrado com sinais de violência e, sobre ele, dois cartões com uma legenda. Foi identificado por familiares como sendo do comunicador Luis Martín Sánchez Iñiguez”, diz o comunicado da promotoria.

O corpo do jornalista foi localizado na manhã deste sábado, em uma área rural próxima de Tepic, capital de Nayarit. Segundo a imprensa local, ele estava aparentemente com as mãos amarradas e embrulhado em sacos plásticos. As mensagens seriam de grupos criminosos.

Primeiro jornalista em atividade assassinado no México em 2023, Iñiguez foi o terceiro correspondente do La Jornada – jornal de esquerda sediado na capital mexicana e fundado em 1985 – vítima de assassinato nos últimos anos.

Nayarit, situado na costa do Pacífico, é vizinho dos estados de Sinaloa e Jalisco, onde atuam os dois maiores cartéis do narcotráfico mexicanos.

Segundo a RSF, o México é considerado um dos países mais perigosos do mundo para o exercício da profissão de jornalista. Mais de 150 jornalistas foram assassinados no país desde o ano 2000, de acordo com a organização.

Segundo o governo, 13 homicídios de repórteres foram registrados apenas em 2022. Autoridades investigam se estes fatos tiveram relação com a profissão das vítimas.

A maioria dos crimes envolvendo comunicadores segue sem punição.

