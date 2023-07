Seis nomes aparecem para relatar reforma no Senado

Rodrigo Pacheco, presidente da Casa, terá algumas semanas para avaliar o cenário político antes de definir quem será o relator da reforma

Ao menos seis nomes já circulam no Senado como possíveis relatores do projeto da reforma tributária na Casa. Mas as conversas sobre o tema ainda estão longe de se afunilarem.

Estão cotados até agora para a tarefa os senadores Eduardo Braga (MDB-AM), Otto Alencar (PSD-BA), Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), Efraim Filho (União Brasil-PB), Vanderlan Cardoso (PSD-GO) e Jaques Wagner (PT-BA).

Aprovado na Câmara dos Deputados na quinta-feira passada, o texto da reforma tributária só começará a ser analisado no Senado em agosto, depois do recesso do Legislativo.

Assim, Rodrigo Pacheco, presidente da Casa, terá algumas semanas para avaliar o cenário político antes de definir quem será o relator da reforma.

O posto de relator é especialmente importante em análises de propostas de emenda à Constituição (PECs) como a da reforma tributária.

Esses projetos são aprovados pelo Congresso apenas se houver concordância integral entre Câmara e Senado. Em projetos de lei, por exemplo, a Casa que tiver iniciado a discussão pode descartar as alterações que a outra fizer e simplesmente enviar o texto para a sanção presidencial.

