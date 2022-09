Japão: tufão Nanmadol atinge sul do país; milhares de pessoas deixam suas casas

A Agência Meteorológica do Japão disse que o tufão Nanmadol estava se dirigindo ao norte depois de atingir a cidade de Kagoshima

Um poderoso tufão atingiu o sul do Japão neste domingo, com ventos e chuvas fortes, causando apagões, paralisando o transporte terrestre e aéreo e provocando a evacuação de milhares de pessoas.

A Agência Meteorológica do Japão disse que o tufão Nanmadol estava se dirigindo ao norte depois de atingir a cidade de Kagoshima, na ilha Kyushu, no sul do país. Tinha ventos sustentados máximos de 162 quilômetros por hora. A previsão era atingir Tóquio na terça-feira.

A agência previu 50 centímetros de chuva até a noite de segunda-feira e alertou sobre enchentes e deslizamentos de terra Também advertiu os moradores das áreas afetadas sobre níveis “sem precedentes” de ventos e ondas fortes, exortando-os a deixar a região mais cedo.

Alertas de tempestade e ondas altas estavam em vigor em Kagoshima, onde os moradores foram aconselhados a ficar dentro de edifícios estáveis no segundo andar ou acima, se isso for considerado uma opção mais segura do que ir a centros de evacuação.

Mais de 12 mil pessoas se abrigaram em centros de evacuação. Na região vizinha de Miyazaki, cerca de 8 mil pessoas deixaram suas casas.

Autoridades locais disseram que várias pessoas ficaram feridas. Quedas de energia ocorreram em toda a região de Kyushu quando o tufão danificou linhas e instalações enquanto se deslocava para o norte. Na noite de domingo, 216.450 casas estavam sem eletricidade, de acordo com a empresa de energia Kyushu Electric Power.

