Japão tem quase 1,5 milhão de pessoas socialmente reclusas após pandemia

O governo do Japão informou que quase 1,5 milhão de pessoas em idade ativa no país estão socialmente reclusas

O governo do Japão informou que quase 1,5 milhão de pessoas em idade ativa no país estão socialmente reclusas. Um quinto dos casos é atribuído a pressões desencadeadas pela pandemia de Covid-19.



A maior parte dos “hikikomoris” -palavra japonesa para classificar as pessoas extremamente reclusas- começou a se afastar da sociedade devido a problemas de relacionamento e após perder ou deixar seus empregos, segundo pesquisa encomendada pelo governo. Uma parcela significativa (20,6%) disse que a situação foi desencadeada por mudanças no estilo de vida impostas pela crise sanitária.



Os hikikomoris representam 2% da população de 15 a 62 anos no país, segundo o estudo, que alerta para cuidados com a saúde mental. Essas pessoas solitárias se afastam de todo o contato social e, muitas vezes, ficam anos sem sair de casa. A população do Japão é estimada em 127 milhões de pessoas.



Os pesquisadores ouviram 30 mil pessoas de 10 a 69 anos em todo o país. A pesquisa aponta que pouco mais de um quinto dos entrevistados com idades de 15 a 39 anos está isolado de seis meses a menos de um ano. Mais de 20% disseram ter passado por problemas de relacionamento interpessoal.



Considerando apenas as pessoas de 40 a 64 anos, 44,5% disseram que o comportamento foi intensificado por mudanças no mercado de trabalho e perda de emprego. Em seguida, 20% dos entrevistados dessa faixa etária citaram a pandemia como principal motivo para a reclusão.



O Japão não impôs grandes olckdowns durante a pandemia para conter a propagação do vírus, mas as pessoas foram orientadas a evitar passeios desnecessários e por longos períodos. Já as empresas e universidades incentivaram o trabalho e o aprendizado remoto.

Houve diminuição de clientes em bares e restaurantes depois que o governo determinou que os estabelecimentos parassem de servir bebidas alcoólicas e fechassem mais cedo nas fases mais agudas da pandemia.



Em outubro passado, o Japão retirou as restrições de fronteira impostas aos turistas estrangeiros. Não há mais limite diário de entrada de turistas, que também podem visitar o país por conta própria -antes, só eram permitidas visitas por agências de turismo. Além disso, um visto imposto durante a pandemia deixou de ser necessário.



O número de pessoas que vivem em reclusão preocupa os governantes, que já planejam medidas para conter o problema. Em julho, autoridades devem realizar eventos de socialização no metaverso que os hikikomori voltam a socializar.



O Japão já teve uma das menores taxas de mortalidade por Covid-19, mas o número aumentou até o final de 2022. A baixa imunidade contra a Covid-19 e uma população crescente de idosos vulneráveis estão causando um aumento nas mortes por coronavírus no Japão, que há muito mantém algumas das restrições mais duras da pandemia.

O Japão esteve praticamente fechado para visitantes estrangeiros de 2020 até meados de junho do ano passado. O país é uma das sociedades com maior longevidade do mundo, e sua proporção de idosos tem aumentado a cada ano desde a década de 1950.