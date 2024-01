Japão investiga inferno na pista após fuga ‘milagrosa’

379 passageiros e tripulantes da Japan Airlines escaparam dos escorregadores de emergência minutos antes do Airbus ser engolido pelas chamas

Investigadores japoneses iniciaram nesta quarta-feira a colisão quase catastrófica no aeroporto de Haneda, em Tóquio, entre um avião da guarda costeira e um jato de passageiros que matou cinco pessoas, com quase 400 outras escapando por pouco de um inferno violento.

Todas as seis pessoas da aeronave menor, exceto uma, morreram, mas todos os 379 passageiros e tripulantes da Japan Airlines escaparam dos escorregadores de emergência minutos antes do Airbus ser engolido pelas chamas na noite de terça-feira.

A carcaça enegrecida do avião, ainda parado na pista testemunhava o quão perigosa foi a fuga. A várias centenas de metros de distância estavam os restos da aeronave DHC-8 da guarda costeira.

O capitão do avião da guarda costeira – que se dirigia para a zona do terremoto do dia de Ano Novo, no centro do Japão – foi o único sobrevivente, mas sofreu ferimentos graves.

Imagens mostraram uma bola de fogo saindo de baixo do avião logo após o pouso e parando no nariz depois que o trem de pouso dianteiro falhou.

Enquanto as pessoas corriam para um local seguro, dezenas de carros de bombeiros com luzes piscantes azuis e vermelhas espalharam as chamas, mas toda a fuselagem logo pegou fogo. Demorou oito horas para finalmente extinguir o fogo.

“Estava ficando quente dentro do avião e pensei, para ser sincero, que não sobreviveria”, disse uma passageira à emissora NHK.

“Achei que tínhamos pousado normalmente. Mas então percebi que estava sentindo cheiro de fumaça”, disse uma mulher com um filho pequeno à NHK.

“Eu precisava proteger minha filha. Essa era a única coisa que tinha em mente”, acrescentou ela.

Outro passageiro descreveu a sobrevivência ao acidente como um “milagre”.

“Eu saltei do assento com o impacto quando pousamos”, disse o homem de 28 anos ao Nikkei Asia.

“Conseguimos bem na hora certa. É um milagre termos sobrevivido.”

– Autorização de pouso –

Takuya Fujiwara, do Conselho de Segurança de Transporte do Japão, disse aos repórteres que o gravador de voo e o gravador de voz do avião da guarda costeira foram encontrados, mas os do jato de passageiros ainda estavam sendo procurados.

“Estamos avaliando a situação. Várias peças estão espalhadas pela pista”, disse Fujiwara, acrescentando que a autoridade planeja entrevistar várias pessoas envolvidas.

Questionados durante um briefing se o voo da Japan Airlines tinha permissão de pouso, funcionários da grande companhia aérea disseram: “Nosso entendimento é que ela foi concedida”.

Mas a JAL e o Ministério da Terra recusaram-se a comentar diretamente as trocas entre os controladores de voo e os dois aviões, citando a investigação em curso.

Numa gravação da torre de controle de Haneda aparentemente feita momentos antes da colisão, disponível em um site que transmite sinais de tráfego aéreo ao vivo, ouve-se uma voz aconselhando o voo da JAL a “continuar a aproximação”.

A NHK informou que a torre de controle instruiu o avião da guarda costeira a se manter próximo da pista.

Mas a emissora também citou um oficial não identificado da guarda costeira dizendo que o piloto, Genki Miyamoto, 39 anos, disse imediatamente após o acidente que tinha permissão para decolar.

– Investigadores da Airbus –

Dezenas de voos domésticos foram cancelados na quarta-feira a partir de Haneda, um dos aeroportos mais movimentados do mundo, mas as chegadas e partidas internacionais foram pouco afetadas.

A Airbus disse que enviaria uma equipe de especialistas para ajudar na investigação.

O avião de passageiros chegou do aeroporto de New Chitose, servindo Sapporo, na ilha de Hokkaido, no norte. Os que estavam a bordo incluíam oito crianças.

O primeiro-ministro Fumio Kishida elogiou os tripulantes falecidos no caminho para ajudar as vítimas do terremoto que matou pelo menos 62 pessoas.

“Eram funcionários que tinham um elevado sentido de missão e responsabilidade pelas áreas afetadas”, disse ele na terça-feira.

Em 1985, um jumbo JAL voando de Tóquio para Osaka caiu, matando 520 passageiros e tripulantes, em um dos acidentes mais mortais do mundo envolvendo um único voo.

O pior desastre da aviação civil do mundo também aconteceu em terra, quando dois Boeing 747 colidiram no aeroporto Los Rodeos, em Tenerife, em 1977, matando 583 pessoas.

“Não posso especular sobre o que aconteceu aqui, mas o erro humano provavelmente será considerado uma causa contribuinte”, disse à AFP Doug Drury, especialista em aviação da Universidade Central de Queensland.

“As companhias aéreas são obrigadas a esvaziar um avião de todos os passageiros e tripulantes em 90 segundos. As tripulações de voo treinam para eventos com bastante frequência em simulação e é um processo complicado que, como vimos, foi concluído sem falhas”, disse ele.

“Um componente chave aqui foi que ninguém tentou pegar suas malas de mão”.