Itamaraty diz que cerca de 1.700 brasileiros em Israel fizeram pedidos de repatriação

De acordo com o Ministério, a primeira aeronave destacada para repatriação encontra-se neste momento em Roma, na Itália

O Ministério das Relações Exteriores informou, na tarde desta segunda-feira, 9, que cerca de 1.700 brasileiros manifestaram interesse em deixar Israel e voltar ao Brasil, a maioria dos quais turistas, hospedados em Tel Aviv e Jerusalém. Em um primeiro momento, segundo a pasta, deverão ser priorizados os residentes no Brasil, sem passagem aérea.

Os sobrevoos e pousos das aeronaves destacadas para repatriação de brasileiros foram autorizados por Israel. De acordo com o Ministério, a primeira aeronave destacada para repatriação encontra-se neste momento em Roma, na Itália. Já o segundo avião tem decolagem prevista para a tarde desta segunda-feira.

O número de brasileiros interessados em repatriação foi feito por meio da Embaixada em Tel Aviv que colheu, através de um formulário online, os dados dos brasileiros interessados. Os candidatos à repatriação serão acomodados em listas de prioridade.

“Face à incerteza quanto ao momento em que poderão ocorrer os voos de repatriação, o Ministério das Relações Exteriores reitera recomendação de que todos os nacionais que possuam passagens aéreas, ou que tenham condições de adquiri-las, embarquem em voos comerciais do aeroporto Ben-Gurion, que continua a operar”, diz nota divulgada nesta tarde. “O Escritório de Representação em Ramala segue em contato com os brasileiros na Faixa de Gaza e, tendo em conta a deterioração das condições securitárias na área, está implementando plano de evacuação desses nacionais da região, em coordenação com a Embaixada do Brasil no Cairo.”

Na nota, o governo brasileiro desaconselha quaisquer deslocamentos não essenciais para a região do conflito. Até o momento, o Ministério das Relações Exteriores informou que ainda seguem desaparecidos três brasileiros na região após o início do embate entre Israel e o grupo Hamas. O mesmo número havia sido divulgado no domingo, 8, pelo governo.

A gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva usará seis aviões para buscar os brasileiros que estão na região do conflito entre Israel e o Hamas e querem voltar ao País. A decisão havia sido anunciada no domingo, após uma reunião no Palácio do Itamaraty, em Brasília, da qual participaram, além do comandante da FAB, o ministro da Defesa, José Múcio, a ministra substituta das Relações Exteriores, embaixadora Maria Laura da Rocha, e o assessor especial da Presidência para assuntos internacionais, Celso Amorim.

O conflito entre Israel e o Hamas foi deflagrado no sábado, 7, e surpreendeu o mundo com um ataque planejado do grupo palestino, deixando centenas de mortos e milhares de feridos, segundo as autoridades. Milhares de foguetes foram disparados por milícias palestinas em direção a Israel. Em resposta, o país atacou alvos em Gaza.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estadão Conteúdo