Israel não dá sinal verde para brasileiros saírem de Gaza, e expectativa aumenta

Concordância do país é imprescindível para o sucesso da operação de evacuação; tensão cresceu entre diplomatas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O governo de Israel não autorizou a saída de brasileiros e de outros estrangeiros da Faixa de Gaza neste sábado (14). A concordância do país é imprescindível para o sucesso da operação de evacuação.

Na sexta (13), o governo israelense tinha sinalizado a autoridades brasileiras que permitiria a passagem de brasileiros até a fronteira de Gaza com o Egito. Com isso, o grupo poderia chegar ao país árabe, onde estaria a salvo dos bombardeios.

A tensão, neste momento, aumentou entre diplomatas.

Israel controla regiões do sul de Gaza, e inclusive já fez vários bombardeios perto da fronteira do território com o Egito, o que impede o trânsito das pessoas até o ponto de passagem.

Como a coluna antecipou na sexta, o Egito já tinha informado ao governo brasileiro que autorizaria a passagem dos civis do Brasil e de outros países por sua fronteira.

O ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, confirmou a informação e alertou, ao mesmo tempo, que faltava acertar detalhes com Israel.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Neste sábado, um grupo de brasileiros refugiado pelo Itamaraty em uma escola católica da cidade de Gaza conseguiu deixar o local e chegou a uma região fora da zona de evacuação determinada por Israel.

Bombardeios israelenses contra Khan Yunis, a cidade por onde o grupo passaria antes de cruzar a fronteira para o Egito, no entanto, atrapalharam o percurso.

Como mostrou a Folha, o grupo deverá ficar na casa de uma das famílias de nacionalidade brasileira da cidade, que também pediram para serem evacuadas

de Gaza.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Embaixada do Brasil em Tel Aviv já repassou às Forças de Defesa de Israel informações sobre o prédio em que os brasileiros estão hospedados, fazendo apelos para que ele não seja bombardeado.