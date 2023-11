Israel autoriza entrada diária de dois caminhões com combustível em Gaza

“Esta ação permite a Israel o espaço internacional de manobra necessário para eliminar o Hamas”, acrescenta a nota

O gabinete de guerra de Israel autorizou a entrada diária de dois caminhões com combustível na Faixa de Gaza, para “atender ao pedido dos Estados Unidos”, anunciaram autoridades israelenses nesta sexta-feira (17).

Israel está sob crescente pressão internacional. A ONU alertou esta semana que seu trabalho de ajuda humanitária no território palestino devastado pela guerra estava paralisado diante do esgotamento das reservas de combustível.

“O gabinete de guerra aprovou por unanimidade (…) a entrada de dois caminhões-tanque com combustível por dia, para as necessidades da ONU destinadas a apoiar as infraestruturas de água e esgotos (…), com a condição de que não cheguem ao Hamas”, disseram as autoridades em um comunicado.

“Esta ação permite a Israel o espaço internacional de manobra necessário para eliminar o Hamas”, acrescenta a nota.

Antes do início do conflito, em 7 de outubro, quando o grupo islamista palestino Hamas lançou um ataque no sul de Israel, 50 caminhões-tanque cruzavam a Faixa de Gaza diariamente, afirmou esta semana um funcionário da agência da ONU para os refugiados palestinos (UNRWA, na sigla em inglês).

