Irlanda anunciará reconhecimento do Estado palestino, afirma imprensa local

O governo da Irlanda oferecerá uma coletiva de imprensa na manhã desta quarta-feira (22) que, segundo a mídia local, servirá para anunciar sua decisão de reconhecer o Estado palestino.

O comparecimento liderado pelo primeiro-ministro Simon Harris foi convocado para as 8h locais (4h em Brasília), segundo a agenda do governo deste país-membro da União Europeia (UE).

Seus líderes deram indícios de um possível reconhecimento do Estado palestino por volta do fim de maio e, segundo a emissora pública RTE e o jornal Irish Times, a entrevista coletiva servirá para anunciar oficialmente sua decisão.

Na semana passada, o presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, também disse que, nesta quarta, anunciaria uma data para o reconhecimento do Estado palestino.

Sánchez anunciou em março que Espanha, Irlanda, Eslovênia e Malta haviam acordado avançar para o reconhecimento de um Estado palestino ao lado de Israel, promovendo a solução de dois estados para a paz no conflito palestino-israelense.

Embora os Estados Unidos e a maioria dos países do Ocidente se mostrarem dispostos a reconhecer no futuro um Estado palestino, evitam fazê-lo antes de um acordo de paz entre israelenses e palestinos que resolva questões sensíveis como as fronteiras e o status de Jerusalém.

Até agora, a Suécia é o único país da Europa Ocidental a reconhecer o Estado palestino, uma decisão tomada em 2014. Outros seis países do bloco já tinham feito isso anteriormente: Bulgária, Chipre, Hungria, Polônia, República Tcheca e Romênia.

