Irã nega fim de cooperação com AIEA e acusa Alemanha de “malícia” contra iranianos

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Seyed Abbas Araghchi, negou que Teerã tenha abandonado sua cooperação com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), em repercussão aos comentários realizados pelo governo alemão. Em publicação no X feita nesta quinta-feira, Araghchi afirmou que a declaração do ministério das Relações Exteriores da Alemanha é “fake news” e garantiu que o país segue comprometido com o Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP).

O governo da Alemanha, em publicação no X, classificou a suposta decisão iraniana de restringir a colaboração com a AIEA como um gesto que “elimina qualquer possibilidade de supervisão internacional” e “envia uma mensagem devastadora”.

Araghchi rejeitou a acusação e esclareceu que, por razões de segurança, a cooperação do Irã com a AIEA passará a ser conduzida por meio do Conselho Supremo de Segurança Nacional, “motivada pelos ataques ilegais às nossas instalações nucleares em Israel e pelos EUA”.

“O apoio explícito da Alemanha ao ataque ilegal de Israel ao Irã, incluindo locais nucleares protegidos, foi um trabalho sujo feito em nome do Ocidente”, afirmou o ministro. Segundo ele, a Alemanha também “apoiou vergonhosamente o ataque ilegal dos EUA contra instalações nucleares iranianas, em violação do direito internacional”.

Araghchi ainda disse que os iranianos já estavam indignados com o “apoio em estilo nazista da Alemanha ao genocídio em Gaza” e com a colaboração de Berlim na guerra do Iraque contra o Irã, ao fornecer materiais para armas químicas. Para ele, o recente apoio alemão aos bombardeios em solo iraniano “aniquilou a noção de que o regime alemão abriga qualquer coisa além de malícia em relação aos iranianos”

Estadão Conteúdo