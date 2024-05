Irã: Helicóptero em que viajava presidente tem ‘incidente’; Resgate tenta acessar local

São Paulo, 19 – As equipes de resgate no Irã estão tentando chegar a um helicóptero envolvido em “um incidente” enquanto viajava com uma comitiva que incluía o presidente Ebrahim Raisi, informou a televisão estatal no domingo.

A televisão afirmou que o helicóptero teve um “pouso forçado”, sem dar outros detalhes sobre o assunto.

Não há nenhuma explicação até o momento sobre o que aconteceu com o helicóptero, nem sobre quem estava a bordo. Agências de notícias semioficiais ofereceram explicações variadas sobre o que estava acontecendo.

Raisi estava viajando na província do Azerbaijão Oriental, no Irã.

Estadão Conteúdo