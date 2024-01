Irã diz que não terá ‘qualquer limite’ para bombardear inimigos

O Irã demonstrou a sua vontade de usar o seu poderio militar – mesmo quando isso envolve atacar o território dos seus aliados e vizinhos

Um dia depois dos ataques promovidos pelo Irã nos vizinhos Paquistão, na Síria e no Iraque, o ministro da Defesa iraniano, Mohammad Reza Ashtiani, declarou nesta quarta-feira, 17, que o seu país não terá qualquer limite” na utilização de suas capacidades de mísseis contra os inimigos, se assim for necessário.

A ameaça ocorre em meio às retaliações a grupos sunitas depois de um atentado no Irã no começo do ano e às tensões entre Israel e grupos apoiados por Teerã, como o Hezbollah e os houthis, no contexto da guerra envolvendo os terroristas do Hamas na Faixa de Gaza.

“Nós somos uma potência de mísseis no mundo”, disse a jornalistas o ministro. “Se eles quiserem ameaçar a República Islâmica do Irã, nós iremos reagir, e essa reação irá definitivamente ser proporcional, dura e decisiva.”

O Irã demonstrou a sua vontade de usar o seu poderio militar – mesmo quando isso envolve atacar o território dos seus aliados e vizinhos – com ataques consecutivos à Síria, na noite de segunda-feira, e depois ao Iraque e ao Paquistão, na terça-feira, 16. Os ataques poderão inflamar ainda mais um conflito crescente em todo o Oriente Médio.

Como resposta, o Paquistão criticou veementemente o Irã, nesta quarta-feira, pelo ataque, o qual descreveu como uma “violação flagrante” de seu espaço aéreo. Mumtaz Zahra Baloch, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Paquistão, anunciou que Islamabad está chamando de volta o embaixador do país no Irã por causa dos ataques. Baloch acrescentou que o Paquistão pediu ao embaixador iraniano, que estava visitando Teerã quando ocorreu o ataque, que não retornasse. O Irã não reconheceu imediatamente a decisão do Paquistão.

Nesta quarta-feira, o ministro das Relações Exteriores do Paquistão, Jalil Abbas Jilani, recebeu uma ligação de seu homólogo iraniano, Hossein Amir Abdollahian. Durante a conversa com Abdollahian, o paquistanês Jilani afirmou que esse ataque “não apenas foi uma grave violação da soberania do Paquistão, mas também uma violação flagrante do direito internacional e do espírito das relações bilaterais entre o Paquistão e o Irã”.

O chanceler do Paquistão afirmou que o incidente causou sérios danos às relações bilaterais entre ambas as nações e destacou que “ações unilaterais podem minar gravemente a paz e a estabilidade na região”, conforme o comunicado divulgado após a ligação.

Duas crianças morreram no Paquistão

Em reportagens dos meios de comunicação estatais, que foram posteriormente retiradas sem explicação, o Irã afirmou que tinha como alvo bases do grupo militante Jaish al-Adl, ou o “Exército da Justiça”, um grupo militante sunita fundado em 2012 que opera principalmente do outro lado da fronteira com o Paquistão. O grupo, que luta pela independência de Baluchistão (a maior província do Paquistão), é classificado pelos Estados Unidos e pelo Irã como um grupo terrorista.

Seis drones e foguetes transportadores de bombas atingiram casas que os militantes afirmam abrigar crianças e esposas de seus combatentes. O grupo Jaish al-Adl disse que o ataque matou duas crianças e feriu duas mulheres e uma adolescente.

Um alto funcionário da segurança paquistanesa, falando à Associated Press sob condição de anonimato, afirmou que o Irã não compartilhou nenhuma informação antes do ataque. Ele disse que o Paquistão se reserva o direito de responder no momento e local de escolha do país e que tal ataque seria medido e alinhado com as expectativas do público.

‘Preparem seus caixões’

No dia anterior ao ataque do Paquistão, o Irã lançou ataques no Iraque e na Síria. O ataque atingiu a província de Idlib, na Síria, que não é controlada pelo presidente Bashar al-Assad, um aliado próximo do Irã, mas por um grupo de oposição sírio.

Teerã afirmou que tinha como alvo Israel na região norte do Curdistão do Iraque, acusando-o de operar um posto avançado de espionagem no local. As autoridades no Iraque rejeitaram a acusação e o país retirou o seu embaixador de Teerã em protesto

Analistas dizem que o Irã está caminhando em uma linha tênue, esperando flexibilizar a sua força para mostrar aos apoiantes conservadores do governo interno que pode atingir os seus inimigos – sem se envolver diretamente numa luta com Israel, os Estados Unidos ou os seus aliados.

Na manhã de terça-feira, murais e faixas foram erguidas em torno da capital iraniana, Teerã, elogiando os ataques com mísseis e jurando vingança. Na Praça Palestina, um mural na lateral de um prédio mostrava um míssil sendo disparado. Trazia uma legenda que alertava, em hebraico e farsi: “Preparem seus caixões”.

Alguns iranianos conservadores celebraram os ataques com mísseis como uma vingança apropriada, uma demonstração de força desafiadora contra inimigos regionais. Um desses inimigos é o Estado Islâmico, que assumiu a responsabilidade por um atentado com bomba em Kerman, no Irã, que matou mais de 80 pessoas no dia 3 de janeiro.

O Irã normalmente prefere confrontar os seus inimigos à distância, contando com os grupos armados que financia e apoia na região, incluindo o Hezbollah no Líbano, o Hamas em Gaza e os Houthis no Iêmen, em vez de mobilizar as suas próprias forças.

Ainda assim, disse Sanam Vakil, especialista em Irã da Chatham House, o fato de o Iro ter sofrido um ataque tão mortal do Estado Islâmico no seu próprio solo, no início do mês, indica os riscos das suas atividades em toda a região.

O Irã tentou “exportar” os seus conflitos para o estrangeiro “em vez de os gerir mais perto de casa”, disse ela. No entanto, “a grande ironia para o Irã”, acrescentou ela, “é que estar tão presente para além das suas fronteiras atraiu riscos de segurança de alto nível dentro do Irã”.

Estadão Conteúdo