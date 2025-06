Irã detém 26 pessoas por colaboração com Israel, informa mídia local

Pessoas participam numa marcha convocada por organizações juvenis palestinas e libanesas na cidade de Saida, no sul do Líbano, em 5 de agosto de 2024, para protestar contra o assassinato do chefe do Hamas, Ismail Haniyeh (retrato) e de um comandante militar do Hezbollah. Haniyeh e um guarda-costas foram mortos em um ataque antes do amanhecer em sua acomodação em Teerã em 31 de julho, disseram os Guardas Revolucionários do Irã. O assassinato de Haniyeh ocorreu horas depois de Israel atacar um subúrbio ao sul de Beirute, matando Fuad Shukr, o comandante militar do Hezbollah, aliado libanês do Hamas. (Foto de Mahmoud ZAYYAT/AFP)