Irã considera pausar cooperação com AIEA, que alerta para ‘danos significativos’ em Fordow

O Parlamento do Irã está considerando aprovar uma legislação que suspenderá a cooperação de Teerã com a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) das Nações Unidas, segundo a agência de notícias Mehr. Presidente do parlamento iraniano, Mohammad Baqer Qalibaf acusou a AIEA de não demonstrar conduta profissional e de ser utilizada como instrumento político, desconsiderando a natureza pacífica do programa nuclear do Irã e o compromisso de não utilizá-lo de outra forma.

Os comentários aconteceram nesta segunda-feira, 23, após ataques dos EUA contra unidades nucleares iranianas durante o fim de semana e persistência da ofensiva israelense contra o Irã.

Mais cedo, o diretor da AIEA, Rafael Grossi, afirmou que os ataques deixaram danos “muito significativos” na unidade de Fordow, a principal usina de enriquecimento de urânio do Irã. Contudo, a agência da ONU ainda não conseguiu realizar um avaliação completa e Grossi pediu um cessar-fogo que permita aos inspetores avaliar diretamente as unidades nucleares. Ele confirmou que não houve aumento da radiação na região.

O Irã reconheceu que as unidades foram danificadas, mas disse ter movido o urânio enriquecido antes dos ataques americanos. “Eu alertei que qualquer transferência de materiais nucleares de uma unidade protegida para outra localização deve ser declarada”, afirmou Grossi, sem especificar qual teria sido a resposta do Irã.

Estadão Conteúdo