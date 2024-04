Irã confirma ataque atribuído a Israel, mas diz não ter provocado mortes nem danos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

O ataque atribuído a Israel contra o Irã, na madrugada desta sexta-feira (19), não causou vítimas nem provocou danos, afirmou o ministro das Relações Exteriores iraniano, Hossein Amirabdollahian. Segundo a agência Reuters, a ofensiva, inédita, foi pequena e calibrada para evitar uma guerra regional.



“Os apoiadores do regime sionista na imprensa, em um esforço desesperado, tentaram transformar a derrota em vitória, mas os minidrones foram derrubados e não causaram danos nem vítimas”, disse Amirabdollahian, na primeira manifestação do regime iraniano sobre o ataque.



Explosões ecoaram em cidades iranianas em um momento de tensão crescente do país com Israel. O ataque ocorreu dias após o Irã disparar, no último sábado (13), cerca de 300 drones e mísseis contra o território israelense, numa ofensiva também sem precedentes. Por ora, Teerã vem minimizando o que seria uma resposta de Tel Aviv, indicando que não tem planos de uma nova retaliação.