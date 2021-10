Instabilidade também afeta outras dez redes como Twitter, Telegram e Tik Tok

Com a queda do Whatsapp, uma forte migração foi sentida para outros serviços de mensagem, como o Telegram

Esta segunda-feira, 04, foi marcada pela queda de redes sociais importantes. Além da instabilidade sentida nas redes sociais que pertencem ao Facebook, como o Instagram e o WhatsApp, os internautas perceberam o problema em outras redes. Segundo o DownDetector, um monitor que avalia a estabilidade de plataformas digitais, ao menos quatro redes também apresentaram problemas, entre elas o Telegram, Snapchat, TikTok e Twitter.

Com a queda do Whatsapp, uma forte migração foi sentida para outros serviços de mensagem, como o Telegram. Após o forte pico de acessos, a rede também parou de funcionar e apresentou bastante lentidão. As reclamações de serviços lentos e quedas começaram após o Facebook parar de funcionar.

O DownDetector apresentou ainda uma dificuldade de funcionamento em serviços da Google, como o Gmail e o YouTube. O LinkedIn e o Google Drive, além da plataforma Microsoft Teams, também participaram das quedas, segundo internautas.

Já no Brasil, usuários relataram uma dificuldade para acessar o aplicativo da Nubank. A fintech admitiu que há uma instabilidade ao pagar boletos, pedindo que os clientes aguardem caso não consigam utilizar a modalidade. Além disso, uma mensagem no aplicativo alerta sobre o problema.

O monitor de instabilidade mostrou ainda que o site da Amazon e o Amazon Web Services também enfrentaram dificuldades, bem como o jogo Pokémon Go para celulares.