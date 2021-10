Goiânia em dia

Com Ana Luiza Pinheiro

Especial para a coluna Lia Dinorah

Novos Negócios

Publicitária e relações públicas de reconhecido talento, Guaciara Pinheiro Marinho está agora à frente da Marinho Representações, empresa de bebidas e comidas finas, incluindo linhas de importados. Cobre os estados de Goiás e Tocantins.

Latifúndio

O agrônomo Rodrigo Cecílio, filho de Walquiria Luna Cecílio e do saudoso Jamel Cecílio, ex-prefeito de Anápolis, está no comando da administração da grande Fazenda Santa Cecília Um, em Redenção, no Pará. Trata-se de mais um dos múltiplos negócios do clã, que também é dono de rede de concessionárias.

Atuante

Entre um trabalho e outro nas empresas da família, Christiane Santos consegue tempo para cuidar de ações sociais, como o Hospital do Câncer de Inhumas. Ainda espera o arrefecimento da pandemia para fazer mais uma bela viagem à Europa.

Christiane Santos

Entre amigos

Com a presença de amigos e familiares, e com muita riqueza de detalhes, a pediatra Tânia Roncato Carvalho comemorou seus 60 anos. A majestosa festa movimentou o espaço Noite Especial, que teve buffet internacional da Maison Florency. No cardápio sonoro, play list dos anos 70 executada pelo famoso DJ Negão. No auge da festa recebeu uma joia dos filhos, Vitor e Vinicius, e dançou a valsa com o marido, Marcelo Vieira.

Acordo

Numa tacada de mestre por conta da rapidez e eficiência das conversas, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, confirmou o nome de Daniel Vilela, presidente regional do MDB, para seu vice nas eleições do ano que vem. A aliança podou as pretensões de outras muitas figuras ilustres do partido. É esperar para ver como fica.