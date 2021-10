Redes sociais, novo acadêmico, icook e mais…

Redes sociais

O Brasil é o 3º país que mais usa redes sociais no mundo, com uma média de 3 horas e 42 minutos por dia. Ao considerar todos os países, ficamos atrás somente das Filipinas e Colômbia, que gastam em média 4 horas e 15 minutos e 3 horas e 45 minutos, respectivamente.

No país, são mais de 150 milhões de usuários, e a taxa pelo total de habitantes é de 70,3%, um dos maiores dentre todos os países. O Sudeste é a região do Brasil com a maior taxa, cerca de 78% dos habitantes utilizam redes sociais.

Novo acadêmico

O grande político Hugo Napoleão foi eleito membro da Academia Brasiliense de Letras. A cadeira número 20 que vai assumir é a deixada pelo ex-vice-presidente da República Marco Maciel, que faleceu em junho. Hugo conseguiu 32 dos 35 votos para se tornar um membro da entidade. A data da posse ainda não foi marcada.

Hugo Napoleão. Foto: Arquivo Pessoal

Beleza e elegância

Show de beleza e elegância da médica endocrinologista Roberta Frota Pacini, na comemoração de seu aniversário.

Thiago Pacini, Maria Cecília Guerra, Natália Pacini e Débora Caldas. Foto: Oswaldo Rocha

A aniversariante com a mãe, Regina Frota, e os irmãos, Marcela, Marcus, e Rafaela. Foto: Oswaldo Rocha

Roberta Frota Pacini. Foto: Oswaldo Rocha

icook

Cozinheiros profissionais e amadores estão reunidos num aplicativo sensacional, onde você vai encontrar pessoas vendendo, em um só lugar, desde pratos sofisticados até tortas, quiches e caldo para fazer risotos. Pois é, o icook acaba de chegar para chacoalhar o mercado de delivery de Brasília. Marco Espinoza, Cristiano Komyia e Ronny Peterson são alguns dos chefs que estão no app com receitas inéditas.

Construção e ampliação do Metrô de BH

O Governo Federal vai investir R$ 2,8 bilhões para viabilizar a construção da Linha 2 do Metrô de Belo Horizonte, além de obras de modernização e ampliação da Linha 1.

O aporte de recursos da União foi formalizado com a sanção do Projeto de Lei do Congresso pelo presidente Jair Bolsonaro, em evento na capital mineira.

Sabedoria no plantio

Sejam sábios no plantio, para ter uma boa colheita. Somos responsáveis por aquilo que plantamos, mas não teremos o controle da colheita. Noutras palavras, escolhemos o que plantamos, mas não podemos escolher a colheita.

Partindo desse princípio, precisamos ser nutridos de sabedoria para plantarmos uma semente cuja colheita valha a pena. Caso contrário, pagaremos o preço de termos plantado de acordo com nossa insensatez.

Não erreis! Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. (Gálatas 6:7)

Mensagem do Pastor Adriano Mendes