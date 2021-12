Incêndio em Hong Kong deixa 150 pessoas ‘presas’ no telhado de prédio

O incidente deixou pelo menos 13 feridos, a maioria por ter inalado muita fumaça, que foram levados para os hospitais da região

Mais de 100 pessoas ficaram presas no telhado do World Trade Center de Hong Kong, hoje, depois que um incêndio atingiu um dos andares do prédio. O edifício o 39 andares abriga vários restaurantes, escritórios e lojas, e está localizado em um movimentado bairro comercial.

O incidente deixou pelo menos 13 feridos, a maioria por ter inalado muita fumaça, que foram levados para os hospitais da região. No entanto, cerca de 150 pessoas ficaram presas no telhado e foram resgatadas pelos bombeiros, com ajuda de um guindaste.

De acordo com as autoridades locais, o incêndio começou em uma sala de controle elétrico no térreo e rapidamente atingiu o andaime ao redor do prédio, que está passando por uma reforma.

Segundo o jornal South China Morning Post, os alarmes de incêndio não tocaram em vários andares devido à reforma, o que também será investigado. A polícia local já abriu uma investigação para esclarecer as causas do incêndio no edifício.