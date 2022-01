Incêndio atinge sede do parlamento sul-africano na Cidade do Cabo

Após horas de combate às chamas, os bombeiros conseguiram controlar o incêndio, mas um pilar de fumaça permanece sobre o prédio

Um incêndio atingiu a sede do parlamento sul-africano na Cidade do Cabo na manhã deste domingo (2).

Os bombeiros relataram que, ao chegar ao local, as chamas e uma espessa coluna de fumaça eram visíveis.

“O telhado pegou fogo e o prédio da Assembleia Nacional também foi atingido”, disse à AFP um porta-voz da segurança da cidade, que pediu reforços no local.

Após horas de combate às chamas, os bombeiros conseguiram controlar o incêndio, mas um pilar de fumaça permanece sobre o prédio. No momento, as causas do incêndio são desconhecidas. ​Não foram registrados feridos.

O edifício na Cidade do Cabo tem três seções, a mais antiga das quais foi construída em 1884. As partes mais recentes datam das décadas de 1920 e 1980.

A Cidade do Cabo sofreu um grande incêndio em abril na Table Mountain, adjacente à cidade costeira, que espalhou e destruiu tesouros da biblioteca da prestigiosa Universidade da Cidade do Cabo.

