Holanda apreende mais de 500 quilos de cocaína procedente do Brasil

Os 529 quilogramas de cocaína encontrados, cujo valor é estimado em 40 milhões de euros, estavam escondidos no porão da embarcação

A polícia holandesa reteve mais de 500 quilos de cocaína no porto de Roterdã, que estavam a bordo de “Trudy”, um navio que zarpou do Brasil e no qual também foi apreendida mais de uma tonelada da droga em Dunquerque, no norte de França.

Os 529 quilogramas de cocaína encontrados, cujo valor é estimado em 40 milhões de euros, estavam escondidos no porão da embarcação, distribuídos em 29 pacotes, que continham outros pacotes menores com o entorpecente, informou nesta sexta-feira (29) o Ministério Público da Holanda.

A embarcação carregada com a droga partiu do Brasil com destino a Anvers, na Bélgica, e fez uma escala na Espanha.

Após chegar à Europa, o navio-cargueiro foi desviado para Dunquerque, onde foi inspecionado por agentes franceses.

Lá, os policiais encontraram, no dia 1º de outubro, mais de 1,1 tonelada de cocaína, o que representou a apreensão “mais importante” de droga “realizada em águas territoriais francesas do Hexágono [o território francês no continente Europeu] desde 2018”, segundo o ministro adjunto de Finanças francês, Olivier Dussopt.

©️ Agence France-Presse