Hezbollah libanês anuncia que disparou 100 foguetes contra Israel após a morte de um comandante

O Hezbollah disse que disparou “100 foguetes Katyusha” contra duas posições israelenses nesta quarta-feira (3), depois que um ataque israelense no sul do Líbano matou um comandante sênior do grupo.

“Como parte da resposta ao ataque e assassinato que o inimigo realizou” na cidade costeira de Tyre, no sul, os combatentes do Hezbollah atacaram duas posições israelenses nas Colinas de Golã anexadas “com 100 foguetes Katyusha”, disse um comunicado do grupo.

Um líder militar do Hezbollah morreu nesta quarta-feira (3) em um bombardeio israelense contra um veículo no sul do Líbano, disse à AFP uma fonte próxima do movimento islamista pró-Irã.

“Um comandante do Hezbollah, responsável por um dos três setores do sul do Líbano, morreu em um bombardeio israelense contra um veículo em Tiro”, disse a fonte próxima ao movimento.

O Hezbollah enfrenta há meses as forças israelenses na fronteira com Israel para apoiar o seu aliado palestino Hamas na guerra contra o Exército israelense na Faixa de Gaza.

“Um drone inimigo atacou um carro na estrada para Hauch, no leste da cidade de Tiro”, anunciou a agência oficial libanesa ANI.

O ataque causou duas vítimas, acrescentou.

Este é o segundo comandante do Hezbollah a morrer em menos de um mês, segundo uma fonte próxima ao movimento.

Em 11 de junho, Taleb Sami Abdallah, que também era comandante de um dos três setores no sul do Líbano, morreu em um bombardeio em Juaiyya, a cerca de 15 km da fronteira israelense, que deixou outros três mortos.

