Hezbollah lança 30 foguetes contra Israel

IGOR GIELOW

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

As Forças de Defesa de Israel afirmaram que, no período de uma hora na tarde desta segunda (6), houve 30 lançamentos de foguetes do sul do Líbano contra seu território.

Ataques retaliatórios estão ocorrendo contra as posições, que os militares dizem ser do Hezbollah, grupo libanês aliado do Hamas -ente terrorista palestino sob ataque em Gaza desde que promoveu a maior ação terrorista da história israelense, há um mês. No domingo (5), a troca de fogo para estabelecer posições matou 4 civis, 3 deles crianças, segundo o Hezbollah e o governo do Líbano.

Israel não comentou e disse que iria investigar o caso. As rusgas fronteiriças estão no centro do temor de uma escalada regional, não menos porque o Hezbollah e o Hamas são bancados pelo Irã, arquirrival de Israel e dos EUA