Hamas recebe de ‘forma positiva’ proposta de cessar-fogo e soltura de reféns, diz Qatar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O Ministério das Relações Exteriores do Qatar disse nesta quinta-feira (1º) que líderes do Hamas receberam ‘de forma positiva’ a proposta que prevê a libertação de reféns israelenses em troca do estabelecimento de uma nova trégua nos combates da Faixa de Gaza.

O texto começou a ser costurado em reuniões que ocorreram no início da semana em Paris. Segundo o jornal The Times of Israel, membros do gabinete de guerra israelense se reúnem nesta quinta-feira (1º) para discutir o cessar-fogo. Ao Channel 13 News, porém, uma autoridade de Tel Aviv que não quis se identificar nega que haja avanços nas negociações. O acordo teria um escopo mais amplo do que o realizado em novembro, quando pouco mais de cem reféns foram libertados em troca de 240 palestinos detidos por Israel. Na primeira fase, os combates parariam durante cerca de 30 dias enquanto mulheres, idosos e reféns feridos seriam libertados pelo Hamas. Durante esse período, os dois lados trabalhariam nos detalhes de uma segunda fase que suspenderia as operações militares por cerca de mais 30 dias em troca da soltura de soldados israelenses e civis do sexo masculino.