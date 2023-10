Hamas nega ter usado hospitais de Gaza para travar guerra contra Israel

“As alegações do porta-voz do Exército inimigo são totalmente infundadas”, declarou um dos líderes do movimento

O movimento islamita palestino Hamas, que controla a Faixa de Gaza, negou nesta sexta-feira (27) que esteja usando os hospitais em sua guerra contra Israel, reagindo à acusação feita pelo Exército israelense.

“As alegações do porta-voz do Exército inimigo são totalmente infundadas”, declarou um dos líderes do movimento, Izzat al Rishq, em um comunicado, negando, particularmente, que “os líderes do Hamas estejam no porão do hospital Al-Shifa”, o maior no Hamas, na Faixa de Gaza.

