Hamas condena veto americano à adesão plena dos palestinos à ONU

O movimento islamista palestino Hamas, no poder na Faixa de Gaza, condenou nesta sexta-feira (19, noite de quinta em Brasília) o veto dos Estados Unidos à adesão dos palestinos à ONU como Estado de pleno direito.

“O Hamas condena o veto americano no Conselho de Segurança ao projeto de resolução que concederia à Palestina a adesão plena às Nações Unidas e assegura ao mundo que nosso povo continuará sua luta até o estabelecimento […] de um Estado palestino independente e plenamente soberano, com Jerusalém como capital”, disse o grupo em guerra com Israel em comunicado.

© Agence France-Presse