Haiti impõe toque de recolher após fuga de presos

O Haiti vem vivendo com uma grave crise humanitária e política. Neste domingo (3), ocorreu um ataque a uma penitenciária, onde houveram 10 mortes e culminou na fuga de milhares de detentos, algo que fez o governo do país decretar estado de emergência e estado de recolher.

Através de um comunicado oficial, o toque de recolher noturno vai acontecer em Porto Príncipe, capital do país, de 18h até às 5h. A medida vale até a próxima quarta-feira.

O ministro da Economia, Patrick Michel Boisvert, foi quem assinou o decreto como primeiro-ministro em exercício do país. As forças de segurança têm sofrido com os ataques de gangues, que vem dominando a capital do país e também outros estados.

Desde 2021, quando houve o assassinato do presidente Jovenel Moïse, o Haiti tem enfrentado essas ondas de violência. Inclusive, os acusados pela morte do ex-chefe de estado haitiano estavam na prisão que foi atacada pela gangue.