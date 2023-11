Há um genocídio palestino em curso, e ONU se mostra impotente, diz alto funcionário da organização ao renunciar

A justificativa é o que descreve como incapacidade das Nações Unidas, para quem trabalha desde 1992, de responder ao atual conflito

MAYARA PAIXÃO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Um dos altos funcionários da ONU com mais experiência em direito humanitário, Craig Mokhiber renunciou a seu cargo na direção do escritório de Nova York do Alto Comissariado para Direitos Humanos nesta terça (31).

A justificativa é o que descreve como incapacidade das Nações Unidas, para quem trabalha desde 1992, de responder ao atual conflito no Oriente Médio entre Israel e Hamas.

“Mais uma vez, estamos vendo um genocídio diante de nossos olhos, e a organização à qual servimos parece impotente para interrompê-lo”, disse ele em uma carta ao alto comissário, o austríaco Volker Turk.

“Como advogado de direitos humanos com mais de 30 anos de carreira, sei muito bem que o conceito de genocídio já foi amplamente usado politicamente”, afirmou, “mas esse massacre em grande escala do povo palestino, baseado em uma lógica colonial étnico-nacionalista, não deixa espaço para dúvidas”.

Mokhiber também criticou países como EUA e Reino Unido, “cúmplices desses ataques”. “O projeto etnico-nacionalista para a Palestina entrou em sua fase final com a destruição dos remanescentes palestinos.”