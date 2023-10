Guerra em Israel: presidente da Comissão Europeia cita preocupação com o Irã e aliados

A alemã afirmou que é preciso trabalhar ativamente para evitar a escalada regional do conflito envolvendo Israel e Hamas

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou nesta sexta-feira, 20, que está particularmente preocupada com o Irã e os seus “proxies”, termo em inglês usado para designar aliados “por procuração”. Na cúpula entre Estados Unidos e União Europeia, realizada em Washington e na presença de autoridades de ambos os lados, a alemã afirmou que é preciso trabalhar ativamente para evitar a escalada regional do conflito envolvendo Israel e Hamas.

“Todos nós vimos os incidentes envolvendo mísseis e drones do Iêmen, potencialmente visando Israel”, escreveu a presidente em sua rede social “X”. Ontem, um navio de guerra da Marinha dos Estados Unidos derrubou três mísseis e vários drones no Mar Vermelho que foram disparados do Iêmen e se dirigiam para o norte. O Pentágono disse que os projéteis foram lançados pelas forças Houthis, aliadas iranianas que atuam em território iemenita.

Von der Leyen afirmou ainda que UE e os EUA estão ao lado de Israel e contra o terrorismo. “Israel tem o direito de legítima defesa, em conformidade com o direito humanitário internacional”, afirmou. “Ambos estamos também aumentando a ajuda humanitária aos civis em Gaza”, disse a presidente.

“Paralelamente, continuaremos o nosso apoio sólido à Ucrânia. Já prestamos assistência no valor de quase US$ 90 bilhões e pretendemos fornecer mais US$ 50 bilhões nos próximos quatro anos”, afirmou ainda.

Estadão Conteúdo