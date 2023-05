Grande canal de Veneza amanhece com mancha verde fluorescente

A mancha foi denunciada por moradores. Gondoleiros remavam pelas águas fosforescentes enquanto os turistas tiravam fotos

Uma parte das águas do Grande Canal de Veneza, na Itália, amanheceu tingida de verde fluorescente, neste domingo, 28. A polícia está investigando as causas e os possíveis responsáveis, em meio a especulações de que a alteração de cor possa ser uma ação de ativistas ambientais.

O governador da região do Veneto, Luca Zaia, postou uma foto do líquido verde que se espalhou pela água perto do arco da Ponte Rialto. “Esta manhã no #CanalGrande de #Venezia apareceu uma mancha de líquido verde fosforescente, relatado por alguns moradores perto da Ponte Rialto. O prefeito convocou uma reunião urgente com a polícia para investigar a origem do líquido.”, escrevei Zaia em seu Twitter.

A mancha foi denunciada por moradores. Gondoleiros remavam pelas águas fosforescentes enquanto os turistas tiravam fotos. Os bombeiros anunciaram que também estão ajudando a agência ambiental regional a coletar amostras da água para análise.

Esta não é a primeira vez que as águas do Grande Canal ficam verdes. Em 1968, o artista argentino Nicolás García Uriburu tingiu as águas desse caminho durante a 34ª Bienal de Veneza para conscientizar sobre a ecologia.

