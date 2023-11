Governos e políticos das Américas parabenizam Milei por vitória na Argentina

Presidentes e outras personalidades políticas das Américas parabenizaram o ultraliberal Javier Milei por sua vitória no segundo turno das eleições presidenciais deste domingo (19).

Confira as principais reações depois da divulgação dos resultados oficiais parciais, que mostraram uma vantagem de mais de dez pontos de Milei sobre o ministro da Economia, o peronista Sergio Massa.

– Presidente Luiz Inácio Lula da Silva:

“A democracia é a voz do povo, e ela deve ser sempre respeitada (…) Desejo boa sorte e êxito ao novo governo. A Argentina é um grande país e merece todo o nosso respeito. O Brasil sempre estará à disposição para trabalhar junto com nossos irmãos argentinos”.

– Ex-presidente Jair Bolsonaro:

– Gabriel Boric, presidente do Chile:

“Cumprimento Javier Milei por sua vitória e Sergio Massa por seu digno reconhecimento da derrota. Desejo o melhor ao povo argentino e saibam que sempre contarão com nosso respeito e apoio. Como Presidente do Chile, vou trabalhar incansavelmente para manter nossas nações irmãs unidas”.

– Gustavo Petro, presidente da Colômbia:

“A extrema direita venceu na Argentina; é a decisão da sua sociedade. Triste para a América Latina e já veremos (…) As relações da Colômbia e da Argentina, os vínculos entre seus povos serão mantidas com respeito mútuo. Parabenizo Milei. E esperamos do progressismo argentino as avaliações que permitam aos povos latino-americanos aprender com as lições da história”.