Governo do Cazaquistão congelará preços dos combustíveis por 6 meses

O governo do Cazaquistão anunciou, nesta quinta-feira (6), que vai impor, durante seis meses, um limite para os preços de venda dos combustíveis, em meio à escalada das manifestações contra o aumento do preço do gás, que se tornam mais violentas.

Esta medida busca “estabilizar a situação socioeconômica” neste país da Ásia Central, onde os protestos já deixaram dezenas de mortos e mais de mil feridos. De acordo com agências de notícias, mais de 2.000 pessoas foram detidas.

