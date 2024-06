Governo Biden anuncia medida que pode legalizar meio milhão de pessoas nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anuncia nesta terça-feira, 18, que o Departamento de Segurança Interna adotará medidas para garantir que homens ou mulheres casados com cidadãos do país, bem como seus filhos, possam ter a garantia de residência permanente legal, sem ter de deixar os EUA. Em comunicado, a Casa Branca diz que isso unirá famílias e fortalecerá a economia.

A ação protegerá aproximadamente meio milhão de maridos e esposas e aproximadamente 50 mil crianças menores de 21 anos cujos pais sejam casados com um cidadão americano, diz o texto.

Para poder ter acesso ao benefício, os não cidadãos precisam, até 17 de junho de 2024, ter vivido há ao menos dez anos nos EUA e ser legalmente casados com um cidadão do país, além de satisfazer as exigências legais. Na média, as pessoas que podem entrar com esse processo moram nos EUA há 23 anos, segundo o governo.

O governo Biden diz que também pretende facilitar o processo de visto para graduados em faculdades dos EUA. A medida que busca acelerar esses processo afetará também os que receberam uma oferta de emprego de um empregador do país em um campo relacionado à formação do profissional.

O presidente Biden deve tratar do assunto em evento no período da tarde desta terça (após o fechamento deste texto) na Casa Branca que celebra o 12º aniversário do Deferred Action for Childhood Arrivals (Daca), programa que oferecia proteções contra deportação e permissões temporárias de trabalho para jovens imigrantes.

O Daca foi anunciado no governo Barack Obama, quando Biden era vice-presidente, e se aplica a pessoas que entraram no país ao menos cinco anos antes, ainda crianças. Apesar de várias contestações judiciais, o Daca continua a vigorar nos EUA.

