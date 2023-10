Google pagou valor milionário para ser o mecanismo de busca padrão

Em 2021, a receita do Google com publicidade em buscas foi de US$ 146,4 bilhões, e os pagamentos pela configuração padrão foram o maior custo

Um alto executivo do Google disse, na última sexta-feira (27), que a empresa teria pago o valor de US$ 26,3 bilhões a outras empresas em 2021 para parantir que seu mecanismo de busca fosse o padrão em navegadores da web e telefones celulares. Neste ano, a receita do Google com publicidade em buscas foi de US$ 146,4 bilhões, e os pagamentos pela configuração padrão foram o maior custo. A informação foi dada pelo executivo sênior Prabhakar Raghavan, responsável por pesquisas e publicidade, acrescentou o relatório. Aiunda de acordo com ele, o valor pelo “padrão” mais que triplicou desde 2014. O Google diz que todos os acordos de divisão de receitas são legais e que investiu para manter competitivos seus negócios de busca e publicidade. E ele argumenta que cabe ao consumidor mudar o provedor de pesquisa, caso queira.