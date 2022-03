Google lança ferramenta para agendar consulta médica nos EUA

Em parceria com a MinuteClinic, uma divisão da CVS Health, o site vai mostrar a disponibilidade de prestadores de serviços de saúde selecionados por área

JOANA CUNHA

SÃO PAULO, SP

O Google anunciou um novo recurso de buscas nos Estados Unidos para que os usuários agendem consultas médicas.

Em parceria com a MinuteClinic, uma divisão da CVS Health, o site vai mostrar a disponibilidade de prestadores de serviços de saúde selecionados por área.

A empresa anunciou ainda que, a partir desta semana, no Japão, no Brasil e na Índia, o YouTube está adicionando painéis para ajudar os usuários a identificar vídeos de fontes confiáveis com conteúdo de saúde.