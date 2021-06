G7 lança plano mundial de infraestruturas para rivalizar com a China

Um vasto plano de infraestruturas para os países pobres e emergentes, por iniciativa do presidente americano Joe Biden

O G7 lançou, neste sábado (12), um vasto plano de infraestruturas para os países pobres e emergentes, por iniciativa do presidente americano Joe Biden, e para competir com as iniciativas chinesas das “Novas Rota da Seda”.

Este projeto das grandes potências, denominado “Reconstruir o mundo melhor”, deve ajudar esses países a se recuperarem da pandemia, com foco no clima, na saúde, na tecnologia digital e no combate às desigualdades, anunciou a Casa Branca em comunicado.

