G7 diz que Irã é fonte de ‘instabilidade e terror’ e pede desescalada de hostilidades no Oriente Médio

JULIA CHAIB

CALGARY, CANADÁ (FOLHAPRESS)

O G7, grupo das economias mais desenvolvidas do mundo, afirmou em declaração na madrugada desta terça-feira (17) que o Irã é a principal fonte de “instabilidade e terror” na região e que “nunca poderá ter uma arma nuclear”.

O grupo também urge para que a resolução da crise no país leve a uma “grande desescalada das hostilidades no Oriente Médio” e a um cessar-fogo em Gaza.

O G7 é composto por Canadá, que sedia a cúpula do grupo este ano, Estados Unidos, Reino Unido, a França, a Alemanha, a Itália e o Japão. A União Europeia também faz parte.

“Nós, líderes do G7, reiteramos nosso compromisso com a paz e a estabilidade no Oriente Médio. Nesse contexto, afirmamos que Israel tem o direito de se defender. Reiteramos nosso apoio à segurança de Israel”, diz o comunicado.

O grupo também afirma a importância da proteção de civis. “O Irã é a principal fonte de instabilidade e terror na região. Temos sido consistentemente claros ao afirmar que o Irã nunca poderá ter uma arma nuclear”, segue a declaração.

“A gente urge que uma resolução da crise iraniana leve a uma grande desescalada de hostilidades no Oriente Médio.”

Por fim, a declaração afirma que os países permanecerão vigilantes às implicações para mercados internacionais de energia e que atuarão para proteger a estabilidade do mercado.

Mais cedo, a imprensa americana informou que havia um rascunho da declaração, mas que Trump não pretendia assiná-la.

A declaração divulgada nesta madrugada, porém, teve o endosso do presidente.