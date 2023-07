Fortes chuvas causam inundações que ‘ameaçam a vida’ no estado de NY

Nos estados de Nova York, Nova Jersey, Connecticut, Pensilvânia, Massachusetts e Vermont ainda havia risco de fortes chuvas nesta segunda-feira

O Nordeste dos Estados Unidos contabilizava nesta segunda-feira (10) os danos causados pelas fortes chuvas de domingo que destruíram infraestruturas, provocaram inundações e a morte de pelo menos uma pessoa no estado de Nova York, onde se preparavam para novas precipitações.

Nos estados de Nova York, Nova Jersey, Connecticut, Pensilvânia, Massachusetts e Vermont ainda havia risco de fortes chuvas nesta segunda-feira que podem causar inundações repentinas com o potencial perigo de vida, alertou o Serviço Nacional de Meteorologia (NWS, na sigla em inglês).

As fortes chuvas no estado de Nova York no domingo transformaram ruas em rios, destruíram pontes e danificaram rodovias, o que levou a governadora Kathy Hochul a declarar estado de emergência em dois condados.

O escritório de emergência do condado de Orange, a noroeste da cidade de Nova York, confirmou hoje a morte de uma pessoa em Highland Falls, no vale do Hudson. Ontem, “inundações históricas” foram registradas nessa área, causando graves danos.

A imprensa local noticiou que uma mulher foi arrastada pelas águas junto com seu cachorro, quando tentava sair de casa.

Chuvas de até 200 milímetros criaram “condições de risco de vida, devido a inundações repentinas”, explicou Hochul.

Na noite de domingo, mais de 12 mil pessoas ficaram sem energia no estado, mas, nesta segunda, mais da metade já estava com o serviço restabelecido.

A atividade da companhia ferroviária Amtrak foi suspensa entre Nova York e a capital do estado, Albany, “devido a condições climáticas difíceis”, a partir da madrugada desta segunda-feira.

A Polícia do Estado de Nova York disse hoje no Twitter que a autoestrada Taconic State Parkway, na direção sul, no condado de Dutchess, foi “fechada entre a rodovia estadual 82 e a Beekman Road, também por inundações. Tempo estimado de reabertura desconhecido”.

Em Vermont, a polícia relatou fortes chuvas em quatro condados, que causaram danos e fechamentos em várias estradas.

Para esta segunda-feira, são esperadas, novamente, chuvas e “inundações catastróficas”. “A taxa de precipitação esperada é de 6,3 e 12,7 mm em 1 hora”, disse o NWS, em um alerta estadual.

O governador Phil Scott declarou situação de emergência no estado. “Equipes de resgate Swiftwater foram posicionadas em locais estratégicos em todo o estado, caso sejam necessárias para ajudar nas evacuações e resgates de enchentes”, disse o gabinete do governador em um comunicado divulgado no domingo.

As fortes chuvas danificaram e fecharam estradas, deixando as pessoas presas em seus carros e casas. As equipes de socorro estavam operando em vários locais, relataram vários veículos de comunicação locais.

O NWS disse ter recebido “vários relatórios” de inundações significativas e de pessoas presas em veículos no condado de Orange.

“Vários milímetros adicionais de precipitação são esperados até a manhã de terça-feira, à medida que este sistema se move lentamente para o leste”, e mais inundações repentinas são possíveis, acrescentou a mesma fonte nesta segunda-feira.

