Foguete da SpaceX explode durante teste no Texas; é o quarto fracasso da empresa em 2025

Um foguete Starship, da empresa aeroespacial SpaceX, explodiu durante um teste de rotina na noite desta quarta-feira (18), na base de lançamentos Starbase, localizada no estado do Texas.

Este é o quarto lançamento malsucedido da empresa só neste ano, o que intensifica as preocupações sobre a confiabilidade da tecnologia utilizada nos testes. A SpaceX, fundada pelo empresário Elon Musk, afirmou que os dados do experimento serão analisados para identificar a causa da falha.

Histórico de falhas em 2025



O incidente mais recente soma-se a uma sequência de contratempos registrados ao longo de 2025:

Janeiro: A nave perdeu contato com a base terrestre durante o retorno e foi destruída antes da aterrissagem. Voos comerciais nas proximidades precisaram ser desviados por segurança.

Março: Cerca de 10 minutos após a decolagem, o sinal com a nave foi perdido. Fragmentos foram avistados nos céus da região das Bahamas. O governo dos EUA informou que mais de 240 voos foram impactados pelo evento.

Maio: Problemas técnicos durante a reentrada na atmosfera causaram a perda de contato com o propulsor e a cápsula, que levavam uma carga de simulações de satélites.

Apesar dos desafios, a SpaceX mantém os testes com a Starship como parte de seu ambicioso plano de realizar missões interplanetárias. A nave é apontada como peça central para futuros voos tripulados com destino à Lua e a Marte, dentro do programa Artemis, desenvolvido em parceria com a NASA.

Próximos passos



A SpaceX ainda não divulgou oficialmente se os novos testes previstos para o segundo semestre serão mantidos, mas especialistas acreditam que os cronogramas possam ser revistos. Elon Musk, até o momento, não se pronunciou em suas redes sociais sobre a explosão.

A Administração Federal de Aviação (FAA, na sigla em inglês) confirmou que vai investigar o incidente, como já fez em casos anteriores envolvendo a empresa.