Fogo atinge depósito de munição russa perto da fronteira ucraniana

Não há registro de vítimas; habitantes de cidades vizinhas precisaram ser retirados de suas casas

Duas cidades russas foram evacuadas nesta quinta-feira, 19, após um depósito de munição ter pego fogo perto da fronteira com a Ucrânia, informaram autoridades locais. O incêndio ocorreu dias após várias explosões em uma base militar e armazém de equipamentos bélicos na península da Crimeia, anexada pela Rússia desde 2014.

Viacheslav Gladkov, governador regional da província russa de Belgorod, a menos de 50 km da fronteira ucraniana, emitiu um comunicado. “Uma loja de munições pegou fogo perto da cidade de Tomonovo”.

Não foram registradas vítimas, mas os habitantes de Tomonovo e da cidade vizinha de Soloti foram “deslocados para uma distância segura”, acrescentou Gladkov. Ele informou que uma investigação foi aberta sobre as causas do incidente.

Vídeo publicado nas redes sociais mostra uma enorme bola de fogo que gera uma fumaça escura. Em outra publicação, várias explosões sucessivas podem ser vistas à distância.

No início de agosto, a explosão de munição destinada à força aérea russa perto do aeródromo militar de Saki, na Crimeia, causou uma morte e vários feridos. Dias depois, explosões foram relatadas em um depósito de munição na Crimeia, que a Rússia atribuiu a um ato de “sabotagem” da Ucrânia.

Desde o começo da ofensiva russa na Ucrânia, no final de fevereiro, o governo russo acusou repetidamente as forças ucranianas de realizar bombardeios em seu território, em especial na região de Belgorod. No mês passado, vários mísseis atingiram a cidade de Belgorod, capital da província, e causaram quatro mortes, segundo autoridades locais.

No início de abril, o governador regional acusou a Ucrânia de ter bombardeado um depósito de combustível de Belgorod de dois helicópteros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Estadão Conteúdo