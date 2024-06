FMI aprova desembolso de US$ 800 milhões para a Argentina

A direção executiva do Fundo Monetário Internacional (FMI) aprovou, nesta quinta-feira (13), a oitava revisão do acordo de crédito com a Argentina, que permite “o desembolso imediato de aproximadamente 800 milhões de dólares” (R$ 4,3 bilhões) ao país, informou a instituição financeira.

O programa de crédito “está firmemente encaminhado”, mas “para manter os sólidos avanços se requer melhorar a qualidade do ajuste fiscal, iniciar passos para um marco melhorado de política monetária e cambiária e implementar a agenda estrutural”, advertiu o FMI em um comunicado.

