Filho de Joe Biden é acusado de fraude fiscal pela justiça federal dos EUA

Hunter Biden foi acusado nesta quinta-feira (7) de nove acusações de fraude fiscal, sendo esta a segunda vez neste ano que o filho do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, enfrenta acusações de um promotor especial que investiga seus assuntos pessoais e comerciais.

Hunter Biden “se envolveu em um plano de quatro anos para deixar de pagar pelo menos US$ 1,4 milhão [R$ 6,8 milhões] em impostos federais que devia pelos anos fiscais de 2016 a 2019”, disse o promotor David Weiss em uma acusação de 56 páginas apresentada no tribunal do distrito da Califórnia.

