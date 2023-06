Famílias homenageiam vítimas de submersível

Cinco homens estavam a bordo do submersível Titan, que implodiu enquanto explorava as águas do Atlântico Norte, perto do Titanic

Famílias de alguns dos tripulantes que morreram no submersível Titan, que implodiu após se perder durante uma expedição aos destroços do Titanic, enviaram mensagens expressando sua dor e homenageando seus entes queridos. A família do empresário britânico Hamish Harding, 58, descreveu o mesmo como “um marido amável para a sua mulher”, “um pai dedicado aos seus dois filhos” e “um guia, uma inspiração, um apoio e uma lenda viva” em sua empresa Action Aviation. “Ele era único e nós o adorávamos”, ressalta o comunicado, que lembra de Harding como “um explorador apaixonado, seja qual fosse o terreno”. A família de Shahzada Dawood, 48, e de seu filho Suleman, 19, parte do império industrial paquistanês Dawood, expressou sua “dor profunda” pelo ocorrido. “Estendemos nossas sinceras condolências às famílias dos outros tripulantes do submersível Titan”, ressalta o comunicado, assinado por Hussain e Kulsum Dawood, pais de Shahzada. Hussain Dawood é uma das pessoas mais ricas do Paquistão, responsável pela Engro Corporation e presidente da fundação beneficente Dawood. © Agence France-Presse