Facebook proíbe postagem de livro sobre Hitler e Stálin, mas Meta volta atrás

O Facebook proibiu nesta quinta (14) uma postagem do selo Crítica e Tusquets, da Planeta, de um livro sobre Joseph Stalin e Adolph Hitler. A editora divulgava a obra “Hitler e Stalin: Os Tiranos e a Segunda Guerra Mundial”, do historiador britânico Laurence Rees.

Além da proibição da postagem, a Planeta teve diversas páginas da editora e de seus selos impossibilitados de postar qualquer conteúdo no Facebook e no Instagram, até que a Meta, dona das redes sociais, analisasse as publicações.

Após contato com a reportagem, a empresa que comanda as plataformas informou que os bloqueios aconteceram por engano. “Os conteúdos informados pela reportagem foram removidos por engano e já estão restaurados”, informou por email um porta-voz da Meta.

É a segunda vez que a Planeta enfrenta situação parecida com o mesmo livro. Na primeira vez, no último dia 6, a Meta informou que os conteúdos seriam analisados, mas a editora recorreu e as páginas não sofreram restrições nem bloqueios.

As postagens traziam a capa de “Hitler e Stalin”, com imagem dos rostos das duas figuras históricas que baseiam a obra. A biografia dos líderes nazista e comunista, respectivamente, é assinada por Laurence Rees, documentarista que produzia séries de história para a BBC e que, no livro, retrata Hitler e Stalin a partir dos relatos de anônimos que viveram a Segunda Guerra Mundial.